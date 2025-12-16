Un Posto al Sole anticipazioni 17 dicembre | Okoro difende Gennaro Gagliotti
Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 dicembre, con Okoro che si schiera a difesa di Gennaro Gagliotti. Scopri cosa accadrà agli abitanti di Palazzo Palladini nel prossimo episodio della soap partenopea, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia ai telespettatori italiani da quasi trent'anni. C'è tensione nell'aria per Gennaro Gagliotti, che ora si trova in una situazione molto critica: il potere dell'imprenditore sta vacillando, sotto il timore di quello che Okoro potrebbe raccontare alla polizia. Nell' episodio di mercoledì 17 dicembre il destino di Gagliotti sarà nelle mani del caporale. Movieplayer.it
