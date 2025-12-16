Un patto di gemellaggio tra i Comuni di Chiusi della Verna e Badia Tedalda

Il 16 dicembre 2025, i Comuni di Chiusi della Verna e Badia Tedalda hanno ufficializzato un patto di gemellaggio, rafforzando i legami culturali e istituzionali tra le due comunità. Questa iniziativa mira a promuovere scambi e collaborazione, valorizzando le peculiarità e le tradizioni di entrambi i territori.

Arezzo, 16 dicembre 2025 – Un patto di gemellaggio tra i Comuni di Chiusi della Verna e Badia Tedalda. I sindaci Giampaolo Tellini e Alberto Santucci hanno sottoscritto una simbolica unione di intenti tra i due borghi finalizzata a promuovere la collaborazione, il dialogo e lo sviluppo turistico dei rispettivi territori, rafforzando i legami tra le comunità per la valorizzazione del comune patrimonio artistico e religioso. Il gemellaggio è stato sottoscritto alla presenza di monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, in occasione della festa per la riapertura della millenaria chiesa di San Michele Arcangelo a Badia Tedalda dopo un periodo di ristrutturazione, consolidamento e restauro con fondi PNRR.

