Un paese più sicuro con un nuovo sistema di videosorveglianza
Cadoneghe si appresta a diventare una città più sicura grazie a un nuovo sistema di videosorveglianza. Il sindaco Marco Schiesaro ha annunciato ieri, 16 dicembre, l’avvio di un progetto ambizioso volto a migliorare la sicurezza urbana attraverso l’installazione di nuove telecamere, rafforzando così la protezione dei cittadini e degli spazi pubblici.
Cadoneghe città sicura, è questo il punto fermo dal quale partire. A spiegare tutte le novità è stato ieri 16 dicembre il sindaco Marco Schiesaro: «Si dà inizio all’ambizioso progetto per la sicurezza che prevede l’istallazione del nuovo sistema di videosorveglianza di Cadoneghe: un progetto in. Padovaoggi.it
“Paesi sicuri” e rimpatri: la nuova stretta dell’UE - Il Consiglio europeo ha dato il via libera l’8 dicembre a un accordo che definisce i criteri per i cosiddetti “Paesi sicuri”, con l’intento di aprire la strada a procedure di rimpatrio più rapide per ... meltingpot.org
Migranti, il Consiglio Ue approva il nuovo regolamento sui Paesi terzi sicuri: “Potremo creare centri d’accoglienza con loro” - Via libera al regolamento che ridefinisce il concetto di Paese terzo sicuro e consente di creare centri d'accoglienza fuori dall'Europa ... ilfattoquotidiano.it
Due classi, al mattino e al pomeriggio, per un paese più sicuro grazie al nuovo defibrillatore - facebook.com facebook
| Sono in corso i lavori del Consiglio #GAI, per l' partecipa il ministro @Piantedosim @Viminale. In agenda: Riserva annuale di solidarietà Regolamento rimpatri Regolamenti paese terzo sicuro e paese di origine sicuro Più info consilium.e x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.