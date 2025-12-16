Un Natale tra arte e storia

Durante le festività natalizie, l’arte si trasforma in un viaggio tra storia e bellezza. È il momento ideale per scoprire opere, ambienti e narrazioni che ci conducono in atmosfere lontane nel tempo, offrendo un'occasione di riflessione e meraviglia tra cultura e tradizione.

Durante la pausa per le festività, l’arte diventa un’occasione per lasciarsi guidare dalla curiosità e dalla ricerca del bello, esplorando percorsi che raccontano storie, ambienti e atmosfere lontane nel tempo. Musei e mostre offrono la possibilità di immergersi in epoche diverse, di incontrare. Firenzetoday.it Alessandro Barbero - SPECIALE STORIE DI NATALE (versione inedita illustrata) Natale agli Uffizi: visite speciali per i bambini tra i capolavori dell’arte - Stelle luminose e storie di Gesù per guidare i più piccoli nella scoperta del Natale alla Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti e alla Galleria delle Pitture e delle Statue degli Uffizi ... intoscana.it

Il Natale tra simboli, magie e antiche ombre - Un viaggio tra simboli e leggende del Natale: dalle origini dell’albero e del presepe al lato oscuro delle antiche tradizioni invernali. ilbosone.com

Natale in Reggia 2025: arte, musica, cultura e gastronomia protagonisti della manifestazione in programma a Portici unina.it/it/w/natale-in… x.com

Comune di Noto. . Natale a Noto è emozione, bellezza e magia Arte, cultura, spettacoli e concerti animano la nostra città, trasformandola in un luogo dove ogni angolo racconta una storia e ogni sera regala un’emozione. Il Teatro “Tina Di Lorenzo” apre le sue - facebook.com facebook