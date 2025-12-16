Un Natale spaziale a Infinito | vacanze tra stelle cartoon e laboratori interattivi

Quest'anno, il Planetario di Torino – Infini. propone un Natale all'insegna dello spazio, con spettacoli tra stelle, laboratori interattivi e animazioni in stile cartoon. Un'esperienza coinvolgente e educativa pensata per grandi e bambini, per scoprire l'universo in modo divertente e originale durante le festività natalizie.

Per chi cerca un'alternativa affascinante e istruttiva alle tradizionali celebrazioni, il Planetario di Torino – Infini.to lancia la sua proposta per le feste: "Un Natale spaziale!" Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026, il Planetario offrirà un programma denso di attività per esplorare le meraviglie. Torinotoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Napoli, a città della Scienza un weekend "spaziale" in attesa della giornata nazionale: dalle luci di Natale alle stelle del cosmo - La magia del Natale incontra l'infinito mistero dell'Universo a Città della Scienza, che nel fine settimana del 13 e 14 dicembre si trasforma in un osservatorio privilegiato ... ilmattino.it

Un Natale spaziale: Infini.to, il Planetario invita le famiglie a festeggiare tra le stelle - Le proiezioni in Planetario includeranno cartoon scientifici come "La regata spaziale" e "Polaris" ... torinotoday.it

