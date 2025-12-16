Un Natale di Cuore | a Fiumicino un mercatino natalizio di solidarietà

Dal 16 dicembre al 18 gennaio, presso la Stazione Marittima di Fiumicino, si svolge “Un Natale di Cuore”, un mercatino natalizio solidale promosso dall’associazione Isola Sacra e patrocinato dal Comune. L’evento offre tante attività per bambini, famiglie e adulti, contribuendo a diffondere solidarietà e spirito natalizio nella comunità locale.

Fiumicino, 16 dicembre 2025 – Fino al 18 gennaio, presso p iazzale Enrico Molinari – Stazione Marittima, l’associazione socioculturale Isola Sacra, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, organizza “Un Natale di Cuore”, un mercatino natalizio solidale accompagnato da numerose attività dedicate a bambini, famiglie e adulti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le opere di carità portate avanti da ACIS ODV e di supportare progetti solidali promossi da associazioni locali, con particolare attenzione alle realtà impegnate nell’assistenza e nella cura delle persone con disabilità. Cdn.ilfaroonline.it

