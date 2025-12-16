Un Natale da Indossare l' iniziativa UNICEF Campania per i bambini del Policlinico della Federico II
Riportare a Natale i diritti dell’infanzia all’interno dei luoghi della cura, facendo sì che il valore della relazione e del gioco assuma un valore concreto e misurabile, e regalare momenti di serenità festiva a tutti quei bambini e quelle bambine che per motivi medici non potranno godere del. Napolitoday.it
Un Natale da Indossare: UNICEF Campania e Federico II per i bambini - Il 18 dicembre prevista l’apposizione del Puntale sull’Albero dei Diritti, con i Vigili del Fuoco, e l’apertura del Villaggio di Natale all’interno del reparto di Pediatria Riceviamo e pubblichiamo. expartibus.it
“Cuori in circolo” per l’Unicef: alla scuola La Sala il Natale di solidarietà - Un Natale all’insegna della condivisione, dell’impegno civile e della solidarietà. msn.com
