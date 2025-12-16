Un Natale che scalda la città Agrigento si mobilita per la Locanda di Maria

A Agrigento, il Natale si accende di solidarietà con la decima edizione della raccolta benefica promossa da Alessandro Seminerio. Un’iniziativa che, nel corso degli anni, ha raccolto oltre 15 mila euro per sostenere chi si trova in condizioni di difficoltà, rendendo la città protagonista di un gesto di generosità e calore durante le festività natalizie.

Natale ad Agrigento torna a essere sinonimo di solidarietà. È partita la decima edizione della raccolta benefica promossa da Alessandro Seminerio, un’iniziativa che in dieci anni ha permesso di raccogliere oltre 15 mila euro per sostenere concretamente chi vive in condizioni di difficoltà.“Ormai. Agrigentonotizie.it

