Un milione una frase e Folgaria nel cuore | Vittoria Licari fa la storia in tv

Vittoria Licari conquista il pubblico e la TV con la sua vittoria da un milione di euro, dimostrando cultura, sangue freddo e determinazione. La sua vittoria non è solo un traguardo personale, ma anche un legame profondo con il Trentino, terra che porta nel cuore e che si riflette nel suo successo.

Un milione di euro vinto con lucidità, cultura e sangue freddo. Ma anche con un filo che porta dritto in Trentino. Vittoria Licari, 69 anni, pensionata milanese, è la nuova campionessa di “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”: domenica sera, davanti a milioni di telespettatori, è diventata la. Trentotoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Come si sta con un milione di euro sul conto in banca «Molto rilassata. Diciamo che mi sono tolta tanti pensieri, posso nuovamente concentrarmi sulle cose positive senza dovermi preoccupare continuamente dei problemi economici». Domenica sera a Chi v - facebook.com facebook

