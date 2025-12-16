Un milione una frase e Folgaria nel cuore | Vittoria Licari fa la storia in tv

Vittoria Licari conquista il pubblico e la TV con la sua vittoria da un milione di euro, dimostrando cultura, sangue freddo e determinazione. La sua vittoria non è solo un traguardo personale, ma anche un legame profondo con il Trentino, terra che porta nel cuore e che si riflette nel suo successo.

Un milione di euro vinto con lucidità, cultura e sangue freddo. Ma anche con un filo che porta dritto in Trentino. Vittoria Licari, 69 anni, pensionata milanese, è la nuova campionessa di “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”: domenica sera, davanti a milioni di telespettatori, è diventata la. Trentotoday.it

