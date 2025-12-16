Un milione una frase e Folgaria nel cuore | Vittoria Licari fa la storia in tv
Vittoria Licari conquista il pubblico e la televisione, portando a casa un milione di euro grazie a cultura, sangue freddo e determinazione. La sua vittoria non solo segna un traguardo personale, ma rafforza il legame con le sue radici trentine, in un traguardo che rimarrà nella storia.
Un milione di euro vinto con lucidità, cultura e sangue freddo. Ma anche con un filo che porta dritto in Trentino. Vittoria Licari, 69 anni, pensionata milanese, è la nuova campionessa di “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”: domenica sera, davanti a milioni di telespettatori, è diventata la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Come si sta con un milione di euro sul conto in banca «Molto rilassata. Diciamo che mi sono tolta tanti pensieri, posso nuovamente concentrarmi sulle cose positive senza dovermi preoccupare continuamente dei problemi economici». Domenica sera a Chi v - facebook.com facebook
