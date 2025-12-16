Un Mercatino di Natale pieno di luci e colori a Firenze

Il Centro Polifunzionale San Donato a Firenze si trasforma in un incantevole scenario natalizio, con luci, colori e tradizione. Il mercatino di Natale offre un’atmosfera magica e accogliente, invitando visitatori a vivere la magia delle feste tra bancarelle, decorazioni e momenti di solidarietà. Un appuntamento imperdibile per immergersi nello spirito natalizio nella splendida cornice fiorentina.

Al Centro Polifunzionale San Donato il Natale prende forma tra luci, colori e la tradizione del suo storico mercatino. Come ogni anno, torna l'appuntamento più amato: il Mercatino di Natale, aperto fino al 6 gennaio, con le sue caratteristiche casette.

