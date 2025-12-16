un insegnante di foggia fra i 50 finalisti del premio per il miglior docente del mondo alfonso filippone

Un insegnante di Foggia è tra i 50 finalisti del premio per il miglior docente del mondo. Alfonso Filippone si distingue per il suo approccio innovativo, che pone al centro della scuola la persona, il benessere e la felicità come competenze fondamentali, contribuendo a valorizzare l’educazione italiana a livello internazionale.

Di seguito il comunicato: L’educazione italiana si afferma sulla scena internazionale attraverso una visione di scuola che mette al centro la persona, il benessere e la felicità come competenza educativa. Il prof. Alfonso Filippone, docente italiano originario di Foggia, è stato ufficialmente nominato Top 50 Finalist del Global Teacher Prize 2026, il più prestigioso riconoscimento mondiale dedicato agli insegnanti, promosso dalla Varkey Foundation, in collaborazione con UNESCO, e riconosciuto a livello internazionale come il “Nobel dell’educazione”. Un risultato che non celebra soltanto un’eccellenza individuale, ma una idea di scuola capace di generare futuro, in cui l’apprendimento è intrecciato alla cura delle relazioni, all’inclusione e alla crescita integrale degli studenti. Noinotizie.it

