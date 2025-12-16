Un infarto sull' Himalaya Paura per l' alpinista italiano
Durante una spedizione sull'Himalaya, l'alpinista italiano Simone Moro ha accusato un malore che ha suscitato preoccupazioni. Conosciuto per le sue imprese straordinarie, Moro si trova ora in condizioni da valutare, mentre si attende un intervento di soccorso. La sua esperienza e le sue imprese lo hanno reso una figura di rilievo nel mondo dell'alpinismo.
Malore sull'Himalaya per Simone Moro. L'alpinista di fama mondiale, l'unica persona nella storia ad aver realizzato 4 prime ascensioni invernali assolute su una vetta di 8.000 metri, è ricoverato in ospedale a Kathmandu, in Nepal, per accertamenti. "Sta meglio ed è di buon umore", precisa sui social lo staff del bergamasco, classe 1967, per tranquillizzare la famiglia e i tanti fan dello scalatore "dopo che alcuni media hanno iniziato a riportare la notizia". Moro si trovava nella valle del Khumbu per acclimatarsi prima di tentare la salita invernale del Manaslu, l'ottava montagna più alta del mondo, assieme al giovane nepalese Nima Rinji Sherpa e al fotografo polacco Oswald Rodrigo Pereira. Ilgiornale.it
