Questa sera al Teatro Puccini di Firenze, uno scrittore presenterà una rilettura unica del celebre romanzo

© Lanazione.it - Un Gattopardo incredibile. E’ la rilettura di Piccolo

di Giovanni Bogani FIRENZE Questa sera, al Teatro Puccini di Firenze, uno scrittore ci racconta la storia del "Gattopardo". La storia del libro scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa: rifiutato da numerose case editrici, arrivò a vincere il premio Strega nel 1959. E la storia del film che Luchino Visconti trasse dal romanzo, e che nel 1963 trionfò con la Palma d’oro a Cannes. Lo spettacolo si chiama "Il Gattopardo. Una storia incredibile". Lo scrittore e sceneggiatore che porta in scena questo racconto è Francesco Piccolo. Alla travagliata vicenda editoriale del romanzo, e a quella ancora più complicata della sua trasposizione cinematografica, Piccolo aveva dedicato il libro "La bella confusione". Lanazione.it

IL GATTOPARDO. Riassunto e analisi del capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

La storia incredibile del Gattopardo, a Talk - Il suo autore, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, era morto l’anno prima e il libro era stato rifiutato da tutti gli editori a cui era stato proposto, ma quando ... ilpost.it

Piccolo porta a teatro 'l'incredibile storia del Gattopardo' - Nel settantesimo anniversario della casa editrice Feltrinelli, Francesco Piccolo porta a teatro "Il Gattopardo. ansa.it

#rassegnastampa #diconodinoi e de 'Il Gattopardo. Una storia incredibile'. Per celebrare i settant’anni della casa editrice Feltrinelli, Francesco Piccolo ripercorre, svelandone i retroscena, la travagliata vicenda della pubblicazione del romanzo di Giuseppe To - facebook.com facebook