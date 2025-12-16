La Fondazione Il Fatto Quotidiano ha donato un furgone ai City Angels di Milano, consentendo ai volontari di offrire supporto ai senzatetto anche durante le festività natalizie. Un gesto concreto che rafforza l'impegno della fondazione nel sostegno alle persone in difficoltà, garantendo servizi essenziali a chi vive per strada.

© Ilfattoquotidiano.it - Un furgone ai City Angels per assistere i senza fissa dimora anche a Natale: la donazione della Fondazione del Fatto Quotidiano

Il lavoro della Fondazione Il Fatto Quotidiano non si ferma. Recentemente la Fondazione ha acquistato e donato ai City Angels, associazione di volontariato milanese, un furgone indispensabile per il loro lavoro quotidiano accanto ai senzatetto. Il mezzo è già operativo da settembre 2025: “ Abbiamo voluto vedere con la nostra Fondazione Umanitaria i City Angels sul campo, dopo essere riusciti a donare loro il furgone di cui avevano estremo bisogno. È triste sperimentare quanto bisogno ci sia, ma allo stesso tempo è bello vedere quante persone scelgono di fare volontariato ogni sera”, spiega Cinzia Monteverdi, presidente della Fondazione. Ilfattoquotidiano.it

Una notte con i City Angels nella Milano che muore di freddo sotto le luci di Natale

