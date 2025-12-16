Un dono ai Musei Civici per ricordare Corrado Sforza Fogliani a tre anni dalla scomparsa

Il 15 dicembre si ricorda il terzo anniversario della scomparsa dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani, figura di spicco nel panorama culturale e museale. Per ricordarlo, viene offerto un dono ai Musei Civici, in segno di stima e affetto, celebrando la sua memoria e il suo impegno nel patrimonio culturale della comunità.

