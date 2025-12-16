Un dono ai Musei Civici per ricordare Corrado Sforza Fogliani a tre anni dalla scomparsa

Il 15 dicembre si ricorda il terzo anniversario della scomparsa dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani, figura di spicco nel panorama culturale e museale. Per ricordarlo, viene offerto un dono ai Musei Civici, in segno di stima e affetto, celebrando la sua memoria e il suo impegno nel patrimonio culturale della comunità.

Il, 15 dicembre, l’avvocato Corrado Sforza Fogliani, venuto a mancare il 10 dicembre di tre anni fa, avrebbe compiuto 87 anni. Per festeggiare il suo compleanno, avrebbe certamente voluto celebrarlo con qualcosa di concreto, capace di arricchire il patrimonio culturale della sua tanto amata. Ilpiacenza.it

