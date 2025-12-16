Un Comune per Amico Maddaloni aderisce al progetto Anter

Maddaloni ha deciso di rafforzare il proprio impegno ambientale aderendo al progetto “Un Comune per Amico” di Anter, l’Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la promozione della sostenibilità e della tutela dell’ambiente a livello locale. La scelta della Giunta comunale evidenzia l’impegno concreto della città nel favorire energie rinnovabili e pratiche ecologiche.

Maddaloni compie un passo concreto verso la sostenibilità ambientale. La Giunta comunale ha approvato l'adesione al progetto "Un Comune per Amico", promosso da Anter – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili. L'iniziativa prevede un monitoraggio ambientale per valutare il grado di.

