Un caso giudiziario senza precedenti diventato un infelice paradigma dell' informazione

Un caso giudiziario senza precedenti, simbolo dell'informazione sensazionalistica, ha catturato l’attenzione pubblica e mediatica. A pochi mesi dalla riapertura delle indagini e dalla contestazione di un nuovo sospettato, Andrea Sempio, il dibattito si è infiammato, alimentato da talk show e social network, trasformando l’evento in un vero e proprio circo mediatico.

Garlasco: più che un fatto di cronaca, un ufficio di collocamento. A pochi mesi dalla riapertura del caso, avvenuto a marzo 2025, e il nuovo indagato per omicidio Andrea Sempio, il circo mediatico non accenna a placarsi, straripando dalla tv classica dei talk show ai social, dove si fanno maratone Live su YouTube che nemmeno Mentana. Cambiano i luoghi del dibattito ma non la sostanza, e cioè che i professionisti dell'opinione continuano a parlare sostanzialmente di sé per interposta persona, Chiara Poggi dimenticata da tutti.

