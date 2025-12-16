Un canestro per chi soffre | la Pallacanestro Forlì propone una raccolta alimentare nella serata del derby

In vista del derby tra Unieuro Forlì e Dole Rimini di domenica alle 18, la Pallacanestro Forlì organizza una raccolta alimentare intitolata

In occasione del derby tra Unieuro Forlì e Dole Rimini di domenica alle 18, la Pallacanestro Forlì 2.015 organizza una raccolta alimentare di Natale, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Forlì - Bertinoro. Ai tifosi biancorossi, la società chiede “di fare tutti insieme canestro a favore. Forlitoday.it

