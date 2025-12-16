Un arco di trionfo che surclasserà quello di Parigi davanti al Lincoln Memorial | il nuovo progetto monumentale di Trump

Durante una festa natalizia alla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato un ambizioso progetto: la creazione di un arco di trionfo monumentale davanti al Lincoln Memorial, destinato a superare quello di Parigi. Un'idea che ha suscitato grande interesse e discussioni, rappresentando uno dei simboli più ambiziosi della sua presidenza.

© Screenworld.it - Un arco di trionfo (che surclasserà quello di Parigi) davanti al Lincoln Memorial: il nuovo progetto monumentale di Trump Durante una festa natalizia alla Casa Bianca, Donald Trump ha svelato uno dei progetti più ambiziosi e controversi della sua presidenza: la costruzione di un arco di trionfo monumentale a Washington DC. Un’opera che, secondo le parole del presidente, non solo rivaleggerà con il celebre Arco di Trionfo parigino, ma “ lo surclasserà in ogni aspetto “. L’annuncio è arrivato in un momento delicato per milioni di americani che si trovano a fare i conti con l’aumento vertiginoso del costo della vita. Mentre oltre 20 milioni di cittadini si preparano a fronteggiare aumenti drastici dei premi dell’assicurazione sanitaria, il presidente ha scelto di dedicare parte del suo discorso a illustrare quella che definisce una priorità della politica interna: un monumento che celebri la grandezza americana. Screenworld.it Trump: 'Il mio arco di Trionfo surclasserà quello di Parigi' - Nonostante le accuse di saper affrontare la crescente crisi del costo della vita, con i premi dell'assicurazione sanitaria che stanno per aumentare drasticamente per oltre 20 milioni di americani, Don ... ansa.it

