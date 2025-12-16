Un altro incidente mortale a Ronchi | la vittima è un motociclista 31enne
Un altro grave incidente si è verificato a Ronchi dei Legionari, portando alla tragica perdita di un motociclista di 31 anni. Nella serata di ieri, il giovane ha perso il controllo del veicolo lungo il viale della Serenissima, aggiungendosi a una serie di eventi drammatici che continuano a colpire la zona.
Un altro incidente mortale a Ronchi dei Legionari in pochi giorni: nella serata di ieri è deceduto un motociclista, che ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva il viale della Serenissima. Lo riporta Il Piccolo. La vittima si chiamava Christian Aufiero, aveva 31 anni ed era originario di. Triesteprima.it
