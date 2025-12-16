Un Albero per la Pace | scuole etnee protagoniste tra creatività e valori condivisi

Le scuole di San Giovanni La Punta e Tremestieri Etneo si sono unite nell’iniziativa “Un Albero per la Pace”, un progetto che valorizza creatività, valori condivisi e il desiderio di promuovere pace e inclusione tra i giovani. Promossa dal Parco Commerciale Le Zagare e dal Centro, questa iniziativa coinvolge gli studenti in un messaggio di speranza per il futuro.

Un messaggio di pace, speranza e inclusione prende forma grazie ai più giovani. È questo il cuore di "Un Albero per la Pace", l'iniziativa che ha coinvolto gli istituti scolastici catanesi di San Giovanni La Punta e Tremestieri Etneo, promossa dal Parco Commerciale Le Zagare e dal Centro.

