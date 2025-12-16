Un 2025 di successi | Brembo celebra i 1.000 titoli mondiali nel motorsport

Nel 2025, Brembo festeggia un traguardo storico: oltre 1.000 titoli mondiali nel motorsport dal 1975 ad oggi. Cinquant’anni di passione, innovazione e successi che consolidano la leadership del Gruppo nel settore, sottolineando il suo ruolo fondamentale nel mondo delle competizioni motoristiche.

Bergamo. Cinquant’anni di passione, innovazione e adrenalina: il Gruppo Brembo celebra la fine del 2025 raggiungendo un traguardo straordinario, con oltre 1000 titoli mondiali conquistati dal 1975 ad oggi. L’integrazione delle competenze e delle tecnologie all’avanguardia, ulteriormente rafforzata quest’anno dalla recente acquisizione di Öhlins, consolida la sua posizione di leadership nel Motorsport. Nel dettaglio, il Gruppo ha vinto 60 titoli mondiali nel 2025, considerando tutte le categorie delle due e quattro ruote fornite dai diversi marchi. Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo: “Nel cinquantesimo anno dal nostro ingresso in Formula 1, abbiamo dimostrato ancora una volta la forza dell’innovazione Brembo: nel 2025 le nostre tecnologie hanno equipaggiato tutte le vittorie in Formula 1 e in MotoGP. Bergamonews.it

