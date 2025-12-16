Umorismo british al Michelangelo
Da oggi e fino a domani, il Teatro Michelangelo ospita lo spettacolo
Arriva oggi e domani al Teatro Michelangelo lo spettacolo A mirror interpretato da Ninni Bruschetta e Claudio Greg Gregori, con loro in scena ci saranno pure Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu. A mirror è stato scritto da Sam Holcroft, e ha la regia di Giancarlo Nicoletti. Uno spettacolo falso e non autorizzato con un meccanismo esilarante e imprevedibile, a metà fra Pirandello e rumori fuori scena. A mirror approda in Italia dopo l’enorme successo inglese e dove il cast affronta temi come la libertà di parola, l’ autoritarismo e la censura. Un thriller dark con ironia e adrenalina. Ilrestodelcarlino.it
How Michelangelo painted the Sistine Chapel? #CunkOnLife #PhilomenaCunk #DianeMorgan #Mockumentary
Umorismo british al Michelangelo - Arriva oggi e domani al Teatro Michelangelo lo spettacolo A mirror interpretato da Ninni Bruschetta e Claudio Greg Gregori, con loro in scena ci saranno pure Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluc ... ilrestodelcarlino.it
Michelangelo: musica, cultura e umorismo - DA ENZO Iacchetti a Rocco Papaleo, passando per Corrado Augias e la giornalista musicale Paola Maugeri: sono solo alcuni dei nomi che compongono il ricco e variegato cartellone della 31esima edizione ... ilrestodelcarlino.it
Due comparse che cercano di capire la trama e falliscono. Arriva in Puglia il tour di "Rosencrantz e Guildenstern sono morti" con un nuovo allestimento in cui l’umorismo british di Tom Stoppard, uno dei drammaturghi britannici più influenti del secondo No - facebook.com facebook