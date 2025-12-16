umorismo british al michelangelo

Da oggi e fino a domani, il Teatro Michelangelo ospita lo spettacolo

Arriva oggi e domani al Teatro Michelangelo lo spettacolo A mirror interpretato da Ninni Bruschetta e Claudio Greg Gregori, con loro in scena ci saranno pure Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu. A mirror è stato scritto da Sam Holcroft, e ha la regia di Giancarlo Nicoletti. Uno spettacolo falso e non autorizzato con un meccanismo esilarante e imprevedibile, a metà fra Pirandello e rumori fuori scena. A mirror approda in Italia dopo l’enorme successo inglese e dove il cast affronta temi come la libertà di parola, l’ autoritarismo e la censura. Un thriller dark con ironia e adrenalina. Ilrestodelcarlino.it

