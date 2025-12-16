Ultimo appuntamento del 2025 per l’Albero Rosso | all’Hotel Gli Dei la cerimonia delle benemerenze

Si è svolta sabato 13 dicembre presso l’Hotel “Gli Dei” l’ultima cerimonia del 2025 dell’Albero Rosso, durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti ai soci donatori. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera calorosa e familiare, ha concluso l’anno associativo, celebrando l’impegno e la generosità dei partecipanti.

Nella calda e familiare cornice dell’Hotel Gli Dei, splendidamente allestito per il Natale alle porte, si è svolta nella serata di sabato 13 dicembre la tradizionale cerimonia di ritiro delle benemerenze 2025 dei soci donatori dell’Associazione Albero Rosso. Un appuntamento atteso, che ogni anno riunisce donatori, volontari e amici dell’associazione in un clima di autentica condivisione. È stata una serata intensa, segnata da racconti, testimonianze e momenti di profonda umanità, in cui ogni donatore è diventato protagonista, contribuendo con la propria esperienza a rafforzare il senso di comunità e solidarietà che da sempre anima l’associazione. Ildenaro.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

GialappaShow Il ritorno di Ultimo appuntamento

Video GialappaShow Il ritorno di Ultimo appuntamento Video GialappaShow Il ritorno di Ultimo appuntamento

“Leggere è familiare”: il 30 ottobre ultimo appuntamento 2025 con l'iniziativa di promozione della lettura per bambine e bambini da 0 a 18 mesi - Arezzo, 24 ottobre 2025 – “Leggere è familiare”: il 30 ottobre ultimo appuntamento 2025 con l'iniziativa di promozione della lettura per bambine e bambini da 0 a 18 mesi Un incontro gratuito per ... lanazione.it

Ultimo incontro dell' anno con la Dott.ssa Lo Coco Maria Concetta e il bellissimo percorso emozionale con cui ci sta guidando. Il prossimo appuntamento sarà il 22 gennaio 2026 #savethedate Per info e prenotazioni 379 126 5832 - facebook.com facebook

Ultimo appuntamento 2025 con gli Incontri a tema. Martedì 16 dicembre, alle 10, nella sala di attesa dell'Area terapie, parleremo di 'Fattori di rischio dei tumori: fumo, alcool e stili di vita' con Ettore Bidoli, Martina Taborelli e Giulia Brisotto. Per info people@ x.com