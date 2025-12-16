Ultimissime Juve LIVE | presentata la nuova collezione dedicata a Del Piero Spalletti conquista lo spogliatoio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo articolo aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus, tra la presentazione della nuova collezione dedicata ad Alessandro Del Piero, le dichiarazioni di Spalletti e le ultime novità dallo spogliatoio. Segui tutte le notizie più recenti sulla squadra bianconera, analizzando gli eventi e le novità che si susseguono nelle ultime ore.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 16 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 15 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 dicembre 2025.

È MORTO POCO FA. LUTTO JUVE. ADDIO ALL'EX PORTIERE BIANCONERO #shorts

Video È MORTO POCO FA. LUTTO JUVE. ADDIO ALL'EX PORTIERE BIANCONERO #shorts
ultimissime juve live presentataBologna-Juventus 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Cabal, gli highlights - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Juventus, Tether fa offerta a Exor: le news di oggi in diretta live - Tether ha presentato a Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili, il 65,4% ... sport.sky.it

