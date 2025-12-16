Ultimissime Inter LIVE | giornata decisiva per Dumfries; Calhanoglu e Darmian ancora a parte

Segui le ultime notizie in tempo reale dall'Inter con Inter Live. Oggi è una giornata decisiva per Dumfries, mentre Calhanoglu e Darmian continuano il lavoro a parte. Restate aggiornati sulle novità più importanti riguardanti i nerazzurri, con tutte le informazioni più recenti e dettagliate.

Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 16 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 15 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 14 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 13 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 16 DICEMBRE. Allenamento Inter, Calhanoglu e Darmian ancora a parte! Cosa filtra sulla loro presenza in Supercoppa Italiana.

