Uil attacca | Il Comune in silenzio

La Uil critica il Comune per il suo silenzio sulla vertenza riguardante il test del carrello di Pam Panorama e il caso di Fabio Giomi, cassiere licenziato dopo aver gestito un tentativo di furto simulato. La situazione alimenta un crescente clima di tensione all’interno del supermercato di Porta Siena, evidenziando preoccupazioni e controversie sul trattamento dei lavoratori.
Insieme alla vertenza sul test del carrello di Pam Panorama, e in particolare al caso di Fabio Giomi (foto), cassiere sessantaduenne licenziato per non aver individuato un finto tentativo di furto simulato da un ispettore interno, cresce il clima di tensione all’interno del supermercato di Porta Siena. "Non possiamo restare in silenzio di fronte alle segnalazioni - spiega Johnny Galeotti, referente Uil Tucs Toscana per il territorio di Siena –: clienti delusi dalla scarsa etica dimostrata dall’azienda nei confronti dei lavoratori finiscono per scaricare la propria rabbia sul personale con episodi di violenza verbale. Lanazione.it
