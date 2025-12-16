Ugolini | Il Napoli a gennaio rischia di avere il mercato bloccato bisogna aspettare
Massimo Ugolini analizza la situazione del Napoli nel mercato di gennaio, evidenziando i potenziali rischi di un blocco delle operazioni. L’esperto si concentra anche sulla situazione di Lorenzo Insigne, offrendo uno sguardo approfondito sulle prospettive future del club e delle sue trattative.
Massimo Ugolini a Sky Sport ha parlato del mercato di gennaio del Napoli e anche di Lorenzo Insigne. Gli chiedono se il rientro di Lukaku possa collegarsi al discorso Lucca che potrebbe quindi finire sul mercato a gennaio. Dice Ugolini: «È difficile (a proposito di Lucca sul mercato, ndr), il Napoli dovrebbe riscattarlo dall’Udinese e in questo momento la situazione è complessa: il Napoli rischia di avere il mercato bloccato, al momento dovrebbe aver il mercato bloccato, bisogna però avere la giusta quantificazione. Ilnapolista.it
