Ugo Guarino l’architetto delle idee

Il 16 dicembre 2025, l’Auditorium della Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio ha ospitato la presentazione della prima monografia bilingue dedicata a Ugo Guarino, architetto delle idee. Un evento che ha celebrato il suo vasto universo creativo, attraversando arte, parola, pensiero e visione.

Pisa, 16 dicembre 2025 – Un filo sottile ha attraversato arte, parola, pensiero e visione, dando forma all’appuntamento culturale che ha animato l’Auditorium della Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, dove è stata presentata la prima monografia bilingue dedicata all’universo creativo di Ugo Guarino. Una personalità schiva e insieme straordinariamente eclettica, capace di attraversare pittura, scultura, grafica, design, architettura, poesia e giornalismo con una libertà che ancora oggi appare rara. Il volume, firmato da Nicola Lupieri e intitolato “Ugo Guarino. Architetto delle idee Architect of Ideas” (Editore Arnaud), ha restituito per la prima volta in modo organico la complessità di un autore che ha sempre rifiutato le definizioni, muovendosi con naturalezza tra discipline, linguaggi e visioni. Lanazione.it

