Ufficio Iat chiuso L’opposizione chiede chiarimenti alla giunta

Il servizio di informazione e accoglienza turistica di Recanati al centro della polemica politica. I gruppi consiliari del Partito Democratico e di Recanati Insieme hanno presentato un'interrogazione al sindaco e alla giunta per denunciare la chiusura del punto Iat, nella chiesetta di San Pietrino accanto a casa Leopardi. Secondo quanto evidenziato dai consiglieri di opposizione, il punto informativo è chiuso da diversi giorni a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento, che avrebbe costretto alla sospensione dell'attività in un periodo di particolare afflusso. Le festività natalizie, infatti, rappresentano uno dei momenti di maggiore presenza di visitatori e gruppi.

Modifica all'apertura pomeridiana di lunedì 22 dicembre: l'ufficio resterà chiuso al pomeriggio. Garantito il servizio al mattino - facebook.com facebook