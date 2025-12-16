Lunedì 15 dicembre sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne, durante le quali Flavio Ubirti ha annunciato la sua scelta. La puntata ha visto anche Gemma Galgani visibilmente sofferente, mentre i fan seguivano con attenzione le reazioni e le conseguenze di questo importante momento.

© Tutto.tv - UeD anticipazioni: le reazioni alla scelta di Flavio Ubirti, Gemma Galgani sofferente

Lunedì 15 dicembre sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne. In tale occasione, Flavio Ubirti ha compiuto la sua scelta, come già preannunciato in precedenza. Al Trono Over, però, ci sono stati dei momenti emotivamente molto toccanti che hanno riguardato alcuni protagonisti, tra cui Gemma Galgani. Anticipazioni Trono Classico di Uomini e Donne: la scelta di Flavio Ubirti, e le reazioni. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 15 dicembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Flavio Ubirti ha compiuto la sua scelta. Come di consueto si è partiti dal recap dei momenti più salienti dei percorsi fatti sia con Nicole Belloni, sia con Martina Cardamone. Tutto.tv

Uomini e Donne, Trono Classico - La scelta di Giovanna: Sammy lascia lo studio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela la sua scelta (sorprendente). Rivolta del web: “Finirà come Martina De Ioannon" - Il tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta tra Nicole Belloni e Martina Cardamone: ecco le anticipazioni e gli spoiler dell'ultima puntata. libero.it