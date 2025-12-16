Ue rivede stop a motori termici da 2035

L'Unione Europea ha annunciato una revisione della normativa sul divieto di vendita di motori a combustione interna dal 2035. Invece di eliminare completamente le auto con motore termico, i costruttori dovranno ridurre le emissioni del 90%, consentendo l'introduzione di veicoli ibridi e altre tecnologie non esclusivamente elettriche.

18.50 L'Ue rivede il divieto totale di vendita dei motori a combustione interna: dal 2035 i costruttori non dovranno più azzerare le emissioni ma ridurle del 90%, lasciando spazio sul mercato anche a modelli non completamente elettrici, come gli ibridi. E' la modifica stabilita nella revisione degli standard sulle emissioni di CO2 adottata dalla Commissione europea. Il restante 10% delle emissioni dovrà essere "compensato" dalle case automobilistiche con l'uso di acciaio a basse emissioni o carburanti sostenibili. Servizitelevideo.rai.it

L'Unione Europea rivede lo stop ai motori termici del 2035

