Ue rivede stop a motori termici da 2035
L'Unione Europea ha annunciato una revisione della normativa sul divieto di vendita di motori a combustione interna dal 2035. Invece di eliminare completamente le auto con motore termico, i costruttori dovranno ridurre le emissioni del 90%, consentendo l'introduzione di veicoli ibridi e altre tecnologie non esclusivamente elettriche.
18.50 L'Ue rivede il divieto totale di vendita dei motori a combustione interna: dal 2035 i costruttori non dovranno più azzerare le emissioni ma ridurle del 90%, lasciando spazio sul mercato anche a modelli non completamente elettrici, come gli ibridi. E' la modifica stabilita nella revisione degli standard sulle emissioni di CO2 adottata dalla Commissione europea. Il restante 10% delle emissioni dovrà essere "compensato" dalle case automobilistiche con l'uso di acciaio a basse emissioni o carburanti sostenibili. Servizitelevideo.rai.it
L'Unione Europea rivede lo stop ai motori termici del 2035
Auto a benzina, niente stop dal 2035 e apertura alle plug-in. Cosa cambia con la decisione Ue - La Commissione europea ha deciso di rivedere in modo significativo il percorso che avrebbe portato allo stop delle auto a benzina e diesel dal 2035, modificando uno dei pilastri della ... msn.com
Bruxelles rivede lo stop ai motori termici dal 2035. Tutte le novità del pacchetto Ue sull'automotive - Previsti investimenti da 1,8 miliardi per lo sviluppo di una catena del valore delle batterie made in Ue e incentivi ... ilfoglio.it
Auto, l’Ue rivede i target: salta lo stop ai motori termici nel 2035, sì a ibride e biofuel x.com
L'UE pronta a rivedere le norme sulle auto green: secondo il leader del PPE Weber la strada sarà quella della neutralità tecnologica. Leggi l'articolo completo https://www.ilsussidiario.net/news/auto-green-weber-nessuno-stop-ai-motori-endotermici-nel-2035-s - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.