Ue | riformulato lo stop ai motori termici dal 2035 sì a ibride e biofuel

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea ha riformulato le norme sul divieto di vendita di motori termici a partire dal 2035, consentendo l'uso di veicoli ibridi e biofuel. La nuova regolamentazione ridimensiona l'obiettivo di riduzione delle emissioni nel settore automobilistico, fissandolo al 90%, aprendo nuovi scenari per la mobilità sostenibile.

ue riformulato lo stop ai motori termici dal 2035 s236 a ibride e biofuel

© Ildifforme.it - Ue: riformulato lo stop ai motori termici dal 2035, sì a ibride e biofuel

L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il settore automobilistico viene ufficialmente ridimensionato, passando al 90%. Bruxelles propone maggiore flessibilità nel periodo 2030-2032, estendendo le misure già pianificate per il 2025-2027 per evitare sanzioni. Ildifforme.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cadillac Prevent Northstar engine from Overheating What Mechanics won't tell you

Video Cadillac Prevent Northstar engine from Overheating What Mechanics won't tell you

ue riformulato stop motoriUe cancella stop ai motori termici dal 2035/ Ok auto ibride e biofuel: Green Deal a pezzi (ma non si dice) - Caos auto, Commissione Ue fa retromarcia sul Green Deal e cancella stop ai motori endotermici dal 2035: cosa cambia e quali problemi rimangono ... ilsussidiario.net

Auto, Ue rivede stop a motori termici al 2035: “Ok ibridi e biofuel” - Foto (Europa Press via AP) La Commissione europea fa retromarcia sullo stop ai motori ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.