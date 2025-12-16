Ue | riformulato lo stop ai motori termici dal 2035 sì a ibride e biofuel
L'Unione Europea ha riformulato le norme sul divieto di vendita di motori termici a partire dal 2035, consentendo l'uso di veicoli ibridi e biofuel. La nuova regolamentazione ridimensiona l'obiettivo di riduzione delle emissioni nel settore automobilistico, fissandolo al 90%, aprendo nuovi scenari per la mobilità sostenibile.
L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il settore automobilistico viene ufficialmente ridimensionato, passando al 90%. Bruxelles propone maggiore flessibilità nel periodo 2030-2032, estendendo le misure già pianificate per il 2025-2027 per evitare sanzioni. Ildifforme.it
