Il prossimo Consiglio Europeo si prospetta come un momento cruciale per definire la posizione dell'Europa su questioni strategiche come gli asset russi e il Mercosur. La discussione si concentra sull'importanza di un'Italia proattiva, evitando di essere un ostacolo nel processo di rafforzamento dell'unità e della sicurezza europea.
Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Il Consiglio Europeo di giovedì sarà decisivo per la sicurezza e il ruolo dell'Europa nel mondo. La scelta più importante riguarda i beni russi congelati (210 miliardi) da usare come garanzia per un prestito all'Ucraina, fondamentale per assicurarne la resistenza nei prossimi due anni”. Lo dichiara Giorgio Gori, europarlamentare Pd e vicepresidente della commissione industria al Parlamento di Bruxelles. “Il Belgio, - prosegue Gori - che detiene la maggior parte dei fondi congelati, richiede comprensibilmente la corresponsabilità degli altri Stati membri, in caso di cause legali. Iltempo.it
Russia Files Lawsuit Against Euroclear as Italy Joins Belgium Against EU Plan
Ue: Gori, 'asset russi e Mercosur, Italia non sia freno dell'Europa' - “Il Consiglio Europeo di giovedì sarà decisivo per la sicurezza e il ruolo dell’Europa nel mondo. lanuovasardegna.it
Asset russi, UE: “usarli per aiuti Kiev, o prestiti da debito comune”/ Russia: “Euroclear risarcisca 200 mld” - Asset russi in UE, lo scontro apre a due soluzioni per la Commissione Von der Leyen: gli scenari, le minacce della Russia e come si potrà procedere ... ilsussidiario.net
