Ue | Fontana ' processo complicato difesa e politica estera comune'
L'articolo analizza le sfide e le complessità legate allo sviluppo di un’unione politica unificata all’interno dell’Unione Europea, con particolare attenzione alle opinioni di Fontana sulla difesa e sulla politica estera comune. La discussione evidenzia le difficoltà nel consolidare un’identità politica condivisa tra i membri, affrontando questioni di sovranità e coordinamento tra gli Stati membri.
Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Ritengo che sia difficile che l'Unione europea possa diventare un soggetto politico. Perché avere la difesa comune e la politica estera comune è un processo secondo me ancora troppo complicato, se non addirittura impossibile". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno. "In Europa -ha spiegato il presidente della Camera- c'è anche una storia. C'è una storia molto importante, cioè l'Europa non sono gli Stati Uniti. In Europa ci sono state guerre interne molto rilevanti, ci sono interessi strategici e politici a livello internazionale di alcuni Paesi molto differenti. Iltempo.it
Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto
Ue: Fontana, 'processo complicato difesa e politica estera comune' - Perché avere la difesa comune e la politica estera comune è un processo secondo me anc ... lanuovasardegna.it
Usa: Fontana, modi discutibili ma non credo a volonta' distruggere disegno europeo - 'Difesa e politica estera comuni processo complicato' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com
Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, a processo Camillo Giannattasio: è accusato di omicidio #francavilla #cronaca #omicidio #carabiniere #processo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.