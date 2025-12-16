Ue | Fontana ' processo complicato difesa e politica estera comune'

L'articolo analizza le sfide e le complessità legate allo sviluppo di un’unione politica unificata all’interno dell’Unione Europea, con particolare attenzione alle opinioni di Fontana sulla difesa e sulla politica estera comune. La discussione evidenzia le difficoltà nel consolidare un’identità politica condivisa tra i membri, affrontando questioni di sovranità e coordinamento tra gli Stati membri.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Ritengo che sia difficile che l'Unione europea possa diventare un soggetto politico. Perché avere la difesa comune e la politica estera comune è un processo secondo me ancora troppo complicato, se non addirittura impossibile". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno. "In Europa -ha spiegato il presidente della Camera- c'è anche una storia. C'è una storia molto importante, cioè l'Europa non sono gli Stati Uniti. In Europa ci sono state guerre interne molto rilevanti, ci sono interessi strategici e politici a livello internazionale di alcuni Paesi molto differenti. Iltempo.it

