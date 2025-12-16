Ucraina Zelensky sul piano di pace | Sarà presentato alla Russia tra pochi giorni
Il presidente ucraino Zelensky annuncia che il piano di pace sarà presentato alla Russia tra pochi giorni. Nel frattempo, il viceministro russo Ryabkov ribadisce che Mosca non accetterà la presenza di truppe NATO sul territorio ucraino, alimentando le tensioni tra le due parti nel contesto dei discorsi sulle garanzie di sicurezza post-conflitto.
"Non sottoscriveremo, accetteremo o saremo nemmeno soddisfatti di alcuna presenza di truppe Nato sul territorio dell'Ucraina", ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, in un'intervista ad Abc News, rispondendo alle dichiarazioni dei Volenterosi, che continuano a discutere dei loro piani per le garanzie di sicurezza per l'Ucraina nel post guerra.
