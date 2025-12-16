Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina si trova nel cuore dei negoziati di pace più intensi e mirati dalla nascita del conflitto, sottolineando l'importanza di questi incontri come passi concreti verso una risoluzione duratura, lontana da semplici pause o soluzioni temporanee.

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Siamo nel mezzo dei negoziati più intensi”

Siamo “nel mezzo dei negoziati di pace più intensi e mirati dall’inizio di questa guerra. Non stiamo parlando di una pausa o di una soluzione temporanea e incerta. Stiamo lavorando a stretto contatto con i partner per porre fine finalmente alla guerra russa contro l’Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso al Parlamento dei Paesi Bassi, sottolineando che Kiev ha ancora bisogno “dello stesso forte sostegno politico” di cui gode dall’inizio del conflitto. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ucraina, Zelensky Inizia una settimana storica verso adesione all'Ue

Video Ucraina, Zelensky Inizia una settimana storica verso adesione all'Ue Video Ucraina, Zelensky Inizia una settimana storica verso adesione all'Ue

Ucraina, Zelensky: "Siamo nel mezzo dei negoziati più intensi da inizio guerra" - Siamo “nel mezzo dei negoziati di pace più intensi e mirati dall’inizio di questa guerra. stream24.ilsole24ore.com