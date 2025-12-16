Ucraina Zelensky | Non riconosceremo il Donbass come territorio russo Mosca | Presa Kupyansk Siamo vicini a un accordo

Le tensioni tra Ucraina e Russia continuano a intensificarsi, con scontri e dichiarazioni contrastanti. Zelensky ribadisce la non riconoscibilità del Donbass come territorio russo, mentre Mosca annuncia la presa di Kupyansk e si avvicina a un possibile accordo. La situazione sul terreno rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni geopolitiche di vasta portata.

