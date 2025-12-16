Ucraina Zelensky | Non riconosceremo il Donbass come territorio russo Mosca | Abbiamo preso Kupyansk Siamo sul punto di raggiungere un accordo

Il conflitto tra Ucraina e Russia continua a evolversi, con tensioni e avanzamenti militari significativi. Zelensky ribadisce la posizione dell'Ucraina sul Donbass, mentre Mosca annuncia il controllo di Kupyansk e la possibilità di un accordo imminente. La situazione rimane complessa e in rapido cambiamento, evidenziando le sfide diplomatiche e strategiche in corso.

