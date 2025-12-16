Ucraina Zelensky in Olanda ricevuto da re Willem-Alexander

Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato il re Willem-Alexander a L'Aja, ricevendolo al Palazzo Reale. Questo incontro segna un momento importante nelle relazioni tra Ucraina e Paesi Bassi, evidenziando il supporto internazionale e la cooperazione tra le due nazioni in un contesto di sfide geopolitiche.

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky in Olanda ricevuto da re Willem-Alexander Il presidente ucraino Zelensky è stato ricevuto all’ Aja dal re di Olanda Willem-Alexander nel Palazzo Reale. Zelensky ha preso parte alla Conferenza istitutiva della Commissione internazionale per le compensazioni per l’Ucraina, a nome dell’Unione europea. Bruxelles stanzierà un milione di euro. “Ogni crimine di guerra russo deve avere conseguenze per coloro che lo hanno commesso”, ha detto il presidente ucraino. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dopo la Svezia, Zelensky in visita a sorpresa in Olanda Ucraina, Zelensky in Olanda ricevuto da re Willem-Alexander - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto all'Aja dal re di Olanda Willem- stream24.ilsole24ore.com

