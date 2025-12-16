Ucraina Trump sente europei e Putin | la pace si avvicina Garanzie per Kiev? L’ipotesi di un intervento armato

Nelle tensioni in Ucraina, Donald Trump si rivolge a europei e Putin, alimentando speranze di una possibile pace. Mentre Berlino si rafforza e si confronta con incontri intensi e minacce digitali, si delineano scenari di garanzie per Kiev e di un possibile intervento armato, in un contesto internazionale segnato da incertezze e strategie di equilibrio.

© Thesocialpost.it - Ucraina, Trump sente europei e Putin: la pace si avvicina. Garanzie per Kiev? L’ipotesi di un intervento armato Berlino blindata, una capitale attraversata da incontri serrati e da un’ombra digitale che per qualche ora paralizza il Bundestag. Nel mezzo di una giornata tesa, segnata anche da un cyber attacco, prende però forma una sensazione nuova: la guerra in Ucraina potrebbe davvero avvicinarsi a una svolta. Nonostante le interferenze e i timori per la sicurezza, il confronto tra Stati Uniti, Unione europea e Ucraina segna un punto politico che nessuno, a fine giornata, vuole minimizzare. In serata è Donald Trump a certificare il cambio di passo. Dopo una serie di telefonate con i suoi emissari a Berlino, con i leader europei riuniti dal cancelliere Friedrich Merz e soprattutto con Vladimir Putin, il presidente Usa parla di un’intesa «più vicina che mai». Thesocialpost.it Trump scuote l’Europa e l’Ucraina: cosa cambia con la nuova strategia USA Ucraina, spiragli di pace a Berlino. Trump soddisfatto, Usa e Ue uniti - I colloqui di Berlino sull'Ucraina segnano un possibile punto di svolta diplomatico. lapresse.it

Ucraina-Usa, negoziati finiti a Berlino. La richiesta a Kiev: "Via dal Donbass" - E' questa, in estrema sintesi, la richiesta che Donald Trump, attraverso i suoi inviati, ha ribadito al presidente ucraino Volody ... msn.com

Trump sembra suggerire che, in cambio di garanzie di sicurezza, l'Ucraina debba accettare di cedere alla Russia le parti dellaregione orientale del Donbass che Kiev detiene ancora, cosa che Zelensky avevaprecedentemente escluso." - facebook.com facebook

UCRAINA | "Trump è soddisfatto di dove siamo arrivati". Lo hanno riferito alti dirigenti Usa in una call cui ha partecipato anche l'ANSA in merito ai colloqui di Berlino sull'Ucraina. #ANSA x.com