Ucraina Trump sente europei e Putin | la pace si avvicina Garanzie per Kiev? L'ipotesi di un intervento armato

Nelle tensioni in Ucraina, Donald Trump si rivolge a europei e Putin, alimentando speranze di una possibile pace. Mentre Berlino si rafforza e si confronta con incontri intensi e minacce digitali, si delineano scenari di garanzie per Kiev e di un possibile intervento armato, in un contesto internazionale segnato da incertezze e strategie di equilibrio.

Berlino blindata, una capitale attraversata da incontri serrati e da un’ombra digitale che per qualche ora paralizza il Bundestag. Nel mezzo di una giornata tesa, segnata anche da un cyber attacco, prende però forma una sensazione nuova: la guerra in Ucraina potrebbe davvero avvicinarsi a una svolta. Nonostante le interferenze e i timori per la sicurezza, il confronto tra Stati Uniti, Unione europea e Ucraina segna un punto politico che nessuno, a fine giornata, vuole minimizzare. In serata è Donald Trump a certificare il cambio di passo. Dopo una serie di telefonate con i suoi emissari a Berlino, con i leader europei riuniti dal cancelliere Friedrich Merz e soprattutto con Vladimir Putin, il presidente Usa parla di un’intesa «più vicina che mai». Thesocialpost.it

Trump scuote l’Europa e l’Ucraina: cosa cambia con la nuova strategia USA

