Ucraina Trump | Più vicini che mai a risoluzione conflitto

Donald Trump ha dichiarato di essere più vicino che mai a una risoluzione del conflitto in Ucraina, dopo una lunga telefonata con leader europei. L'ex presidente degli Stati Uniti ha riferito di aver avuto un'ottima conversazione con i leader europei, avvenuta circa un'ora prima, sottolineando l'importanza di questo dialogo nel contesto internazionale.

