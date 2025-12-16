Ucraina Trump | Più vicini che mai a risoluzione conflitto
Donald Trump ha dichiarato di essere più vicino che mai a una risoluzione del conflitto in Ucraina, dopo una lunga telefonata con leader europei. L'ex presidente degli Stati Uniti ha riferito di aver avuto un'ottima conversazione con i leader europei, avvenuta circa un'ora prima, sottolineando l'importanza di questo dialogo nel contesto internazionale.
