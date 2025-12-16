Ucraina Trump | Non siamo mai stati così vicini alla pace E ora tocca a Mosca dimostrare di volerla
Trump afferma che Ucraina e Stati Uniti sono più vicini alla pace che mai, sottolineando l’importanza di Mosca nel dimostrare la volontà di cessare i conflitti. Dopo l’accordo di Berlino, si prospetta un nuovo incontro tra le parti nel fine settimana, segnando un passo importante nel percorso verso una risoluzione del conflitto.
Dopo l’accordo di Berlino, che ha rinsaldato l’impegno comune di Europa e Usa a sostegno di Kiev, un nuovo giro di colloqui è atteso tra Ucraina e Stati Uniti nel fine settimana. Secondo quanto riferito da Axios, citando fonti americane, l’incontro potrebbe tenersi «forse a Miami, con gruppi di lavoro e personale militare che esamineranno le mappe». C’è da sciogliere ancora il nodo dei territori, che resta irrisolto anche dopo il vertice tedesco che, secondo quanto riferito da alcuni funzionari americani, «probabilmente ha risolto il 90% delle controversie tra Ucraina e Russia». Donald Trump dallo studio ovale, dopo la fine del vertice tedesco e una conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky, ha detto che «siamo vicini come non lo siamo mai stati» alla fine della guerra. Secoloditalia.it
