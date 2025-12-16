Ucraina Trump | Mai così vicini alla pace La chiamata a Putin e i leader europei che chiedono una forza multinazionale per Kiev – La diretta

L'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, esprime ottimismo sulla possibilità di una pace in Ucraina, mentre a Berlino si intensificano i colloqui con leader europei e russi. Durante il secondo giorno di trattative, si discute di una possibile forza multinazionale per Kiev e di progressi nelle negoziazioni, segnando un momento cruciale nelle iniziative di pace.

È con l’ottimismo dell’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, che si apre il secondo giorno di colloqui a Berlino sul piano di pace in Ucraina. «Molti progressi sono stati fatti e ci incontreremo di nuovo questa mattina», ha scritto Witkoff su X, dopo l’incontro con Volodymyr Zelensky. I colloqui proseguono oggi: il presidente ucraino vedrà a pranzo l’omologo tedesco Steinmeier. Questa sera è previsto il vertice tra i leader Ue a cui parteciperà anche Giorgia Meloni. Foto copertina: EPAClemens Bilan Volodymyr Zelensky e Friedrich Merz in conferenza stampa L'articolo Ucraina, Trump: «Mai così vicini alla pace». Open.online

Trump: “Siamo molto vicini a un accordo sulla guerra in Ucraina”

