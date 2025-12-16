Ucraina | Trump dà a Kiev tempo fino a Natale per decidersi

Le tensioni sulla crisi ucraina sembrano avviarsi verso una svolta, con segnali di progressi nei negoziati. Trump ha dato a Kiev tempo fino a Natale per decidere, mentre fonti coinvolte nelle trattative mostrano un certo ottimismo, suggerendo che lo stallo potrebbe essere superato dopo periodi di incertezza.

Sembra che si sia rotto lo stallo dei negoziati sulla crisi ucraina. Al di là dei commenti enfatici di Trump, un mantra già sentito e smentito in precedenza, a conferma che qualcosa si sta muovendo sono le dichiarazioni dei tanti che hanno partecipato alle trattative, che fanno trapelare ottimismo. Al di là degli aspetti secondari, più o meno tutti gli altri, l’unica vera querelle su cui tutto sta o crolla è il riconoscimento del controllo russo sui territori ucraini già conquistati e lo status di quelli che Mosca si era prefissata di conquistare, cioè la parte del Donbass ancora sotto la sovranità ucraina. It.insideover.com

