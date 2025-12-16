ucraina spiragli di pace a berlino trump soddisfatto usa e ue uniti

A Berlino si aprono spiragli di pace nell’Ucraina, con incontri tra leader europei, statunitensi e il presidente Zelensky. I colloqui rappresentano un possibile punto di svolta diplomático, con Usa e Ue schierati uniti nel cercare soluzioni condivise per il conflitto.

I colloqui di Berlino sull’Ucraina segnano un possibile punto di svolta diplomatico. Nella capitale tedesca si sono incontrati i negoziatori degli Stati Uniti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, capi di Stato e di governo europei e i vertici di Unione europea e Nato. Da tutte le parti arrivano segnali di cauto ottimismo, pur in presenza di nodi ancora irrisolti, a partire dalla questione territoriale. Zelensky: “Colloqui non semplici ma produttivi”. Zelensky ha definito i colloqui con Washington “non semplici ma produttivi”, ringraziando il cancelliere tedesco Friedrich Merz per l’organizzazione e sottolineando che “l’unità europea riporta la giustizia”. Lapresse.it

