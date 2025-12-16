Ucraina nella Nato e nell’UE Crosetto | percorso difficile

L’ingresso dell’Ucraina nella NATO e nell’Unione Europea appare complesso, secondo le dichiarazioni di Crosetto. Il percorso verso l’adesione richiede tempi e condizioni che rendono questa prospettiva difficile da realizzare nel breve termine, evidenziando le sfide politiche e strategiche coinvolte nel processo di integrazione del paese.

ROMA, 16 DIC – "Vedo difficile il percorso dell'Ucraina per entrare nella Nato e nell'Unione Europea. Nell'Unione Europea non per motivi politici, per motivi agricoli, conoscendo gli agricoltori polacchi, francesi, italiani e tedeschi". È quanto afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del suo intervento alla XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori.

Crosetto, 'vedo difficile il percorso dell'Ucraina nella Nato e nell'Ue' - "Vedo difficile il percorso dell'Ucraina per entrare nella Nato e nell'Unione Europea.

