Ucraina nasce la Commissione per il risarcimento dei danni di guerra | Richieste per centinaia di miliardi di euro

È stata creata una Commissione internazionale per il risarcimento dei danni di guerra in Ucraina, adottata a L’Aja dal Consiglio d’Europa. La convenzione, promossa questa mattina, mira a raccogliere richieste di risarcimento per centinaia di miliardi di euro, evidenziando l’impegno internazionale nel supporto al paese colpito dal conflitto.

Una commissione internazionale per il risarcimento dei danni di guerra all’Ucraina. La convenzione istitutiva è stata promossa questa mattina dal Consiglio d’Europa è stata adottata a L’Aja, nel Paesi Bassi, dov’è in visita in queste ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il nuovo organismo dovrà quantificare gli effetti dell’invasione russa ed esaminare le richieste di risarcimento sulla base del registro dei danni che conta già oltre 86 mila segnalazioni. Il fondo per i risarcimenti verrà istituito nel 2026 e potrebbe essere finanziato anche con gli asset russi congelati. Il trattato è stato adottato alla presenza di Zelensky, del premier olandese Dick Schoof e del segretario generale del Consiglio d’Europa Alain Berset, insieme al ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. Ilfattoquotidiano.it

