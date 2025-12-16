Ucraina Mosca | Nessun compromesso su territori – La diretta

Dopo il vertice di Berlino e i primi segnali di apertura verso una possibile pace, la Russia ribadisce la sua posizione ferma, sottolineando che non ci saranno compromessi sui territori. La tensione resta alta mentre Mosca mantiene condizioni rigide, lasciando aperta la strada a un prolungarsi del conflitto in Ucraina.

All’indomani del vertice di Berlino e dei primi veri spiragli di pace, la Russia torna oggi a dettare condizioni dure per la cessazione delle ostilità. Il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, in un’intervista esclusiva ad Abc News ha dichiarato che Mosca non può scendere a compromessi sui territori chiave, ribadendo richieste di lunga data che l’Ucraina dice da tempo di non potere accettare, fra cui il controllo russo della Crimea, occupata dalla Russia nel 2014, e di altri 4 territori parzialmente occupati dai russi – cioè Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – nel sud e nell’est dell’Ucraina. Lapresse.it

